Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,68 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 12,68 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 12,71 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.214.708 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 12,71 EUR. 0,28 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 8,93 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 41,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.02.2024. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 1.886,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

