Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Dienstagvormittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,64 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 12,64 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 12,64 EUR. Bei 12,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 44.131 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 8,93 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 41,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,552 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,32 EUR an.

Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

