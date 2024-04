Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag fester

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 14,29 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 14,29 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 14,31 EUR zu. Mit einem Wert von 14,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.744.289 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,31 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 0,18 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 36,25 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,552 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,82 EUR.

Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,89 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag