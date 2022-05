Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,92 EUR

Um 26.05.2022 12:04:00 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 7,91 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 7,96 EUR. Bei 7,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.492.931 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Abschläge von 57,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,65 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 12.05.2022 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent auf 2.795,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Commerzbank am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 02.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,06 EUR je Commerzbank-Aktie.

