Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Vormittag ins Minus

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 9,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 9,44 EUR ab. Bei 9,42 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 628.586 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,23 Prozent. Am 16.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 13,16 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 31.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie in Rot: Rass wird doch nicht Commerzbank-Risikovorstand

Commerzbank-CFO: EuGH-Urteil zu Franken-Krediten möglicherweise mit Auswirkungen auf zweites Quartal - Aktie sinkt

EuGH mit Urteil Frankenkrediten in Polen: Entschädigung durch Bank möglich