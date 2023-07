Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Mittwochvormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,13 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 11,13 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,15 EUR zu. Bei 11,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.236 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.08.2022 Kursverluste bis auf 6,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,64 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,74 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 31.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

