So entwickelt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit kräftigen Verlusten

26.08.25 12:05 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,7 Prozent im Minus bei 34,11 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,84 EUR -2,28 EUR -6,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,7 Prozent im Minus bei 34,11 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,89 EUR nach. Bei 34,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.962.388 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 11,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,35 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,950 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 27,93 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,49 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

