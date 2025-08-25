DAX24.205 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.257 -0,1%Nas21.467 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,45 -1,9%Gold3.384 +0,5%
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Dienstagnachmittag tief südwärts

26.08.25 16:10 Uhr
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Dienstagnachmittag tief südwärts

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 33,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,54 EUR -1,58 EUR -4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 33,98 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 33,43 EUR. Bei 34,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.088.905 Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,01 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (12,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,950 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,93 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
27.11.2023Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen