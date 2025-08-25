DAX24.135 -0,6%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Commerzbank im Fokus

Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Vormittag ins Minus

26.08.25 09:25 Uhr
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 34,42 EUR.

Commerzbank
34,22 EUR -1,90 EUR -5,26%
Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 34,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 33,89 EUR. Bei 34,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 822.226 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 11,56 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,50 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 175,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,950 EUR je Commerzbank-Aktie. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 27,93 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
