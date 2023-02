Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,14 EUR

Die Aktie legte um 01:25 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 11,17 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,18 EUR. Bei 10,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.085.906 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 116,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,34 EUR.

Am 16.02.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 1.886,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,54 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

