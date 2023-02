Commerzbank Aktie News: Commerzbank haussiert am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,14 EUR

Um 04:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 11,21 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 5.546.907 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,60 EUR erreichte der Titel am 17.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 116,91 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 12,34 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 16.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

