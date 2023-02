Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,14 EUR

4,70% Charts

News

Analysen

Das Papier von Commerzbank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 10,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 339.562 Commerzbank-Aktien.

Am 17.02.2023 markierte das Papier bei 11,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 110,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,34 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 16.02.2023 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,54 Prozent zurück. Hier wurden 1.886,00 EUR gegenüber 2.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Commerzbank.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

So kann man auch während einer Rezession von seinen Investments profitieren

Commerzbank-Aktie im Plus: UBS-Analyst schraubt Kursziel für Commerzbank hoch

Aktienanalyse: RBC hebt Kursziel für Commerzbank-Aktie an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Commerzbank AG