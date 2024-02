Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,83 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 10,83 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,87 EUR. Bei 10,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 4.162.187 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,85 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,27 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,360 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.02.2024. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.886,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

