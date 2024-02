Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 10,73 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,73 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 10,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.752 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,93 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 22,52 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,360 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.02.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 1.886,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

