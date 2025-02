Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 20,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 20,50 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,32 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.943.900 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,76 EUR) erklomm das Papier am 26.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 48,17 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,825 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 18,85 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 61,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,30 EUR fest.

