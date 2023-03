Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,24 EUR

2,94% Charts

News

Analysen

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 9,26 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,34 EUR zu. Mit einem Wert von 9,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 8.030.887 Stück.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 22,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,65 EUR ab. Mit Abgaben von 63,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 12,34 EUR.

Am 16.02.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 1.886,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Am 08.05.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

S&P schätzt Bonität der Commerzbank besser ein - Commerzbank-Aktie tiefer

Bankaktien geben Kursgewinne ab - Nervosität vor US-Zinsentscheid

Ehemalige Commerzbank-Managerin erhält nach mehrjährigem Diskriminierungsverfahren Recht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com