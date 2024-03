Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteidigt Stellung am Vormittag

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 12,64 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 12,67 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 12,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,66 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 419.826 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,11 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 27,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.886,00 EUR umgesetzt.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

