Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 15,55 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 15,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 15,53 EUR. Bei 15,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 625.992 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,561 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,18 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent auf 6,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

UBS AG gibt Commerzbank-Aktie Buy