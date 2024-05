Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Commerzbank

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Wert von 15,68 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 15,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,71 EUR zu. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 15,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.675 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 41,79 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,561 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

