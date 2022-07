Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,37 EUR

Das Papier von Commerzbank konnte um 27.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 6,37 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 6,46 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.575.872 Stück.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 27,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,55 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 12.05.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.099,00 EUR – ein Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.048,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 02.08.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com