Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochvormittag fester

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,39 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 131.562 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 32,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2021 (5,01 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,56 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,55 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.099,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 03.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

