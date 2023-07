Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Commerzbank

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 10,82 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 10,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 10,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.547.256 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,95 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.08.2022 auf bis zu 6,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,74 EUR.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.099,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.363,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

