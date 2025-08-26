Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Mittwochmittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 33,22 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,3 Prozent auf 33,22 EUR nach. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,15 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,90 EUR. Bisher wurden heute 2.028.084 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 13,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,37 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,955 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America

Aktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter

Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort