Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,7 Prozent auf 33,09 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 33,09 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,96 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.741.366 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 38,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 12,50 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 164,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,955 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

