Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 34,13 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 34,13 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.960 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,51 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,50 EUR am 11.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,955 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,84 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6,14 Mrd. EUR, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

