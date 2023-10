Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag im Plus

Commerzbank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 10,10 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 10,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,32 EUR. Bei 10,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.692.169 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 26,12 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,30 EUR.

Am 17.05.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

