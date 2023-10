Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 10,18 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 10,18 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,10 EUR. Bisher wurden heute 633.215 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,93 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 7,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.795,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

