Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,76 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,76 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,83 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,74 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.667 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 11,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,31 EUR am 20.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 29,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,38 EUR.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent auf 2.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

