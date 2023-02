Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,53 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 04:06 Uhr 3,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 11,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,06 EUR. Bisher wurden heute 6.606.452 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 28.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,67 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 124,36 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,34 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 16.02.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 1.886,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 17.05.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 08.05.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Anleger feiern die prestigeträchtige Rückkehr der Commerzbank in den DAX - Commerzbank-Aktie steigt deutlich

Deutsche Post-Aktie gewinnt: Lindner will wohl staatseigene Post-Anteilsscheine für Aktienrente nutzen

Stühlerücken abgeschlossen: Commerzbank zurück im DAX - UniCredit im EUROSTOXX 50

