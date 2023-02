Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,53 EUR

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 11,08 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 11,02 EUR. Bei 11,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279.761 Stück gehandelt.

Am 17.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 114,40 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,34 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Anleger feiern die prestigeträchtige Rückkehr der Commerzbank in den DAX - Commerzbank-Aktie steigt deutlich

Deutsche Post-Aktie gewinnt: Lindner will wohl staatseigene Post-Anteilsscheine für Aktienrente nutzen

Stühlerücken abgeschlossen: Commerzbank zurück im DAX - UniCredit im EUROSTOXX 50

