Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Mittwochmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 10,89 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 10,89 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 10,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.562.885 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 10,29 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 23,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,360 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

