Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Dienstagvormittag

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 9,39 EUR. Bei 9,46 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 447.695 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,78 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 66,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 12,34 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 16.02.2023. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 1.886,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,54 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

