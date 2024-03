Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 12,72 EUR.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,1 Prozent auf 12,72 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,68 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.998.516 Commerzbank-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 1,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 9,11 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 39,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,551 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,32 EUR an.

Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.886,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 14.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

