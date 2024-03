Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,81 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 12,81 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 12,81 EUR. Mit einem Wert von 12,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 161.921 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 12,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.05.2023 Kursverluste bis auf 9,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,551 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent auf 2.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

