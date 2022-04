Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Donnerstagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,17 EUR

3,25% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 6,15 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,21 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.300.853 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,39 Prozent. Bei 5,01 EUR fiel das Papier am 21.09.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 22,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 8,40 EUR.

Am 17.02.2022 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.099,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Commerzbank am 12.05.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 10.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2023 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Hot Stocks heute: Commerzbank mit starken Zahlen, thyssenkrupp zieht an

Commerzbank-Aktie klettert: Commerzbank kann trotz höherer Risikovorsorge mehr als erwartet zulegen

Erste Schätzungen: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com