Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,05 EUR

1,21% Charts

News

Analysen

Um 16:22 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 6,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 6,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,11 EUR. Zuletzt wechselten 5.035.221 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 36,26 Prozent niedriger. Am 21.09.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 21,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,40 EUR.

Am 17.02.2022 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank -0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.099,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.05.2023 dürfte Commerzbank die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Hot Stocks heute: Commerzbank mit starken Zahlen, thyssenkrupp zieht an

Commerzbank-Aktie klettert: Commerzbank kann trotz höherer Risikovorsorge mehr als erwartet zulegen

Erste Schätzungen: Commerzbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf