Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Das Papier von Commerzbank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,2 Prozent auf 10,04 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 9,91 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,47 EUR. Bisher wurden heute 7.435.517 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 16,37 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,65 EUR am 16.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,70 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,70 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 16.02.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.886,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

