Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 15,68 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 15,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 893.300 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,561 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,06 Prozent gesteigert.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Commerzbank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

