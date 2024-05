Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 15,59 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Commerzbank-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,59 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,62 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 15,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.596 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,54 Prozent. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,46 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,561 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

