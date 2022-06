Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,43 EUR

Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,42 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.920.593 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2022 auf bis zu 9,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 22,00 Prozent niedriger. Am 21.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,01 EUR ab. Mit Abgaben von 48,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,83 EUR.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 2.099,00 EUR gegenüber 2.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 03.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 02.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Commerzbank-Aktie springt an: Personalvorständin der Erste Group könnte wohl zur Commerzbank wechseln

Aktien legen zu: BNP Paribas offenbar an Übernahme von ABN Amro interessiert - Übernahmephantasie treibt Bankaktien

Commerzbank-Aktie & Co. im Aufwind: Sondersitzung der EZB treibt europäische Bankaktien an

