Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 10,91 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 10,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,98 EUR. Mit einem Wert von 10,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.316.528 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 10,04 Prozent zulegen. Am 30.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,16 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 77,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,74 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 17.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.099,00 EUR im Vorjahresquartal.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

