Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 10,98 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 200.773 Commerzbank-Aktien.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 9,38 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,16 EUR. Dieser Wert wurde am 30.08.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 43,85 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,74 EUR an.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

