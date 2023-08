Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 10,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 2,1 Prozent auf 10,15 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 10,15 EUR. Bei 10,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.068.723 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 15,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.08.2022 (6,16 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,12 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig standen 2.363,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.795,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

