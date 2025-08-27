Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,44 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 32,44 EUR. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,19 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.724.777 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 12,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 61,47 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,955 EUR je Commerzbank-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,84 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent verringert.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

