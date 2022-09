Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,31 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 7,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,06 EUR. Bei 7,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.837.448 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 23,58 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,67 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,72 EUR.

Commerzbank ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 2.795,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.11.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

