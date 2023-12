Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,74 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 10,74 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,72 EUR. Bei 10,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 805.385 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,83 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Mit Abgaben von 22,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,38 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 08.11.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.422,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

