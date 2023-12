Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 10,76 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 10,76 EUR nach. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 10,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,79 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.818 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,38 EUR.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

