Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag freundlich

29.01.24 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 10,74 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 10,74 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,79 EUR. Bei 10,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 323.103 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,78 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 22,63 Prozent sinken. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,19 EUR. Am 08.11.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 2.755,00 EUR gegenüber 2.422,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Commerzbank-Aktie klettert: Deutsche Bank AG bleibt bei ihrer Einstufung der Commerzbank-Anteilsschein Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

