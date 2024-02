Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 10,85 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 10,85 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 10,77 EUR. Bei 10,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.227.684 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,70 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 8,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,200 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,360 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.02.2024. Umsatzseitig wurden 2.755,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 1.886,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

