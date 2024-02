Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Abschlägen

Commerzbank im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,84 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 10,84 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 10,84 EUR. Bei 10,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 96.858 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 10,80 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,31 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,360 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 15.02.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,08 Prozent auf 2.755,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.886,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

